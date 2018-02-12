Без Wi-Fi. Директор минского метрополитена высказался против

Директор минского метрополитена Владимир Сотников скептично отозвался о внедрении в поездах беспроводного интернета, сообщает газета «Советская Белоруссия».

Сотников рассказал, что сотрудники метрополитена провели исследование, сколько пассажир в среднем находится в подземке — около 14 минут.

«С учетом того, что у нас на станциях есть доступ к сети, а среднее время перегона — проезда от станции к станции — 1,5 минуты, возникает вопрос: это время без интернета никак не протянуть?», — объяснил директор метрополитена.

Также он выразил беспокойство безопасностью пассажиров. По его мнению, «уткнувшиеся в смартфоны пассажиры рискуют, ведь метрополитен — это объект повышенной опасности». Какая именно опасность пользоваться интернетом в вагоне, ведь на станциях он уже есть, Сотников не объяснил.