В центре Киева митингуют сторонники Саакашвили
С призывом к неравнодушным собираться к Администрации президента обратился соратник выдворенного политика Давид Сакварелидзе.
На акции произошла потасовка. Полиция задержала по крайней мере одного ее участника, сообщает пресс-служба Руха нових сил.
Среди присутствующих замечены народные депутата Егор Соболев и Семен Семенченко.
Саакашвили находится в Варшаве. Он назвал свою депортацию похищением, а президента Порошенко «трусливой и подлой барыгой».
Новая масштабная акция протеста — Марш за майбутнє — назначена на 18 февраля.
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