В центре Киева митингуют сторонники Саакашвили

/ Мир
Просмотров: 110 Комментариев: 0

С призывом к неравнодушным собираться к Администрации президента обратился соратник выдворенного политика Давид Сакварелидзе​.

На акции произошла потасовка. Полиция задержала по крайней мере одного ее участника, сообщает пресс-служба Руха нових сил.

В Киеве задержали Саакашвили

Среди присутствующих замечены народные депутата Егор Соболев и Семен Семенченко.

Саакашвили находится в Варшаве. Он назвал свою депортацию похищением, а президента Порошенко «трусливой и подлой барыгой». 

Новая масштабная акция протеста — Марш за майбутнє — назначена на 18 февраля.


Другие материалы на эту тему:

Оценка: 
Нет оценок
Тэги: Саакашвили Украина-Грузия Персона: Михеил Саакашвили

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте (0)