В центре Киева митингуют сторонники Саакашвили

С призывом к неравнодушным собираться к Администрации президента обратился соратник выдворенного политика Давид Сакварелидзе​.

На акции произошла потасовка. Полиция задержала по крайней мере одного ее участника, сообщает пресс-служба Руха нових сил.

Среди присутствующих замечены народные депутата Егор Соболев и Семен Семенченко.

Саакашвили находится в Варшаве. Он назвал свою депортацию похищением, а президента Порошенко «трусливой и подлой барыгой».

Новая масштабная акция протеста — Марш за майбутнє — назначена на 18 февраля.