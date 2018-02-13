Олимпиада-2018. За кого болеть белорусам 13 февраля

/ Спорт
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13 февраля в олимпийском Пхенчхане будет разыграно восемь комплектов наград. Белорусские атлеты выступят в двух видах спорта — горных лыжах и лыжных гонках.

вид спорта

спортсмены

время местное

время белорусское

трансляция

горнолыжный спорт, мужчины, комбинация

Юрий Данилочкин

11:30 — скоростной спуск

05:30

«Беларусь 5», live, 07:55

14:00 — комбинация

09:00

лыжные гонки, спринт

женщины:

Полина Сероносова, Анастасия Кириллова, Валентина Каминская, Юлия Тихонова

17:30 — квалификация

11:30

«Беларусь 5», live

20:00 —

четвертьфинал, полуфинал, финал

14:00

мужчины:

Александр Воронов

18:05 — квалификация

12:05

20:25 — четвертьфинал, полуфинал, финал

14:25

 


Сюжет: Олимпиада в Пхенчхане

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Тэги: Олимпиада-2018 Персона: Александр Воронов Юрий Данилочкин Полина Сероносова Анастасия Кириллова Валентина Каминская Юлия Тихонова Город: Пхенчхан

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