Лукашенко продлил сроки строительства «Газпром центра» в Минске до 2020 года

Сроки строительства многофункционального комплекса в Минске в границах ул. Филимонова — просп. Независимости — ул. Макаенка («Газпром центра»), а также необходимой для его функционирования инфраструктуры продлены до 2020 года. Это предусмотрено указом президента №62, который опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

Визуализация комплекса «Газпром центр». Иллюстрация belarus-tr.gazprom.ru

Документ вносит изменения в указ от 4 апреля 2013 года №153 «О вопросах строительства многофункционального комплекса в г. Минске». В соответствии с новым указом, возведение объекта и его проектирование осуществляется не только за счет собственных и (или) привлеченных средств инвестора — ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», но и (или) организации, реализующей инвестиционный проект, пишет БелаПАН.

Инвестор и (или) организация освобождаются по 31 декабря 2021 года от арендной платы за земельный участок, за исключением частей земельного участка, занятых объектами сверхнормативного незавершенного строительства, признаваемыми таковыми для целей взимания арендной платы.

Строительство многофункционального комплекса «Газпром центр» в Минске началось в 2015 году, и было законсервировано в конце декабря 2016 года, хотя фактически работы на объекте прекратились в конце лета. По неофициальной информации, основной причиной приостановки строительства стало сокращение финансирования проекта со стороны «Газпрома» из-за газового спора между Беларусью и Россией. Еще одной причиной называли технические проблемы, связанные с высотной частью здания.

Комплекс строится на пересечении улицы Филимонова и проспекта Независимости — там, где раньше располагался автовокзал «Московский». Площадь стройки составляет 8,27 га. Предполагается, что объект будет включать офисы российского «Газпрома», гостиницу, паркинг, физкультурно-оздоровительный комплекс и медицинский центр. Кроме того, на этой территории планируется разместить детский центр развития и сопутствующие объекты торговли и услуг.

Изначально заявлялось, что строительство будет завершено в 2018 году. Ориентировочный размер инвестиций — 900 млн долларов. Снос Московского автовокзала в связи со строительством «Газпром центра» вызвал недовольство у многих минчан.

На минувшей неделе стало известно, что строительство комплекса будет завершать итальянская компания Codest. Инвестором и заказчиком строительства выступает ОАО «Газпром трансгаз Беларусь».

«Работы на строительной площадке возобновятся по мере готовности генерального подрядчика», — отметили в «Газпром трансгаз Беларусь».

Codest входит в состав группы компаний Rizzani De Eccher. Строительный холдинг существует на рынке с 1831 года, оказывает услуги в странах Восточной Европы и СНГ с 1984 года.