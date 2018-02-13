Лукашенко не видит альтернативы минской площадке для урегулирования конфликта в Украине

Реальной альтернативы минской переговорной площадке для урегулирования конфликта в Украине на сегодняшний день не существует, заявил Александр Лукашенко 13 февраля на заседании Совета безопасности.

«По-прежнему с тревогой воспринимается развитие ситуации у нашего ближайшего южного соседа, — цитирует Лукашенко пресс-служба президента. — Беларусь продолжает обеспечивать необходимые условия для проведения регулярных заседаний трехсторонней контактной группы. В 2017 году состоялось почти 30 таких встреч. Полагаю, что, несмотря на различные и достаточно неожиданные заявления — для общественности, может быть, неожиданные, а для меня это вполне ожидаемые заявления, — реальной альтернативы этой переговорной площадке на сегодняшний день не существует».

По словам Лукашенко, за прошедший год в мире не удалось погасить ни один из существующих вооруженных конфликтов. Более того, возникли новые очаги напряженности, а политическая конфронтация государств и блоков получает законодательное закрепление в национальных стратегиях.

«Наряду с непрекращающимися вооруженными конфликтами и демонстрацией гонки вооружений в мире активно используются и другие изощренные формы международного давления, — отметил Лукашенко. — В их числе разноплановые санкции, шантаж, приемы экономического удушения, информационные операции. В то же время механизмы поддержания международной безопасности практически не работают. В этих условиях особое значение приобретают союзнические отношения нашей страны».

18 января президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал, что Дональд Трамп во время встречи с ним заявил о целесообразности переноса из Минска переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе.

19 января на заявление Назарбаева отреагировал глава белорусского МИД Владимир Макей, который заявил, что Беларусь за лаврами миротворца не гонится в отличие от других.

«Переговоры по Украине можно перенести хоть в Антарктиду, если будет уверенность в их успехе. Но для появления этой уверенности надо, чтобы все вовлеченные в этот конфликт стороны были искренне нацелены на прекращение кровопролития», — подчеркнул Макей.

Он напомнил, что «не Беларусь напрашивалась в качестве площадки для проведения переговоров по Украине, а руководители стран «нормандской четверки» высказали просьбу к президенту Александру Лукашенко принять у себя участников встреч по урегулированию украинского конфликта».

О том, что место проведения переговоров не имеет принципиального значения для их результативности, заявляли также представители Киева и Москвы. При этом глава МИД Украины Павел Климкин признал удобство Минска как площадки для заседаний контактной группы.

«Почему был выбран Минск? Это относительная нейтральность Беларуси, это хорошая логистика — меньше часа (полета от Киева до Минска). Конечно, определенные проблемы с безопасностью, но мы их можем контролировать», — сказал Климкин 19 января.