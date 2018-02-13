Лукашенко: мне нужны конкретные результаты о взыскании просроченной дебиторской задолженности

В ходе сегодняшнего заседания Совета безопасности Александр Лукашенко заявил о необходимости продолжить работу по устранению громоздких разрешительных процедур для бизнеса.

Он отметил, что в Беларуси реализуется комплекс правовых мер по поддержке бизнеса, в том числе по снижению мер ответственности, оставшихся в Уголовном кодексе еще с прошлого века, и устранению устаревших, никому не нужных громоздких разрешительных процедур.

«Эту работу, Александр Владимирович, вам надо последовательно и системно продолжать», — сказал Лукашенко, обращаясь к генпрокурору Беларуси Александру Конюку.

Глава государства поинтересовался тем, как прокуратура выполняет его поручение о взыскании просроченной дебиторской задолженности белорусским субъектам хозяйствования из-за рубежа.

«Госсекретаря, главу Администрации, правительство ориентирую: не нужны общие рассуждения, в плане заседаний, совместных заседаний, поездок в Россию. Мне нужны конкретные данные — что сделано в этом направлении и какие конкретные результаты», — цитирует Лукашенко БЕЛТА.

По данным Генпрокуратуры, в 2017 году поставки в Россию в общем объеме экспорта составили 44,4% и по сравнению с 2016 годом выросли на 18,8%. При этом долги российских хозяйствующих субъектов увеличились на 9,3% и достигли 204 млн долларов. Половина всей задолженности приходится на предприятия Минпрома.

30 января в посольстве Беларуси в Москве Александр Конюк и вице-премьер Владимир Семашко провели совещание по вопросам сокращения внешней просроченной дебиторской задолженности и возврата валютной выручки в страну. Конюк заявил о том, что будут изменены «критерии оценки экспорта при выполнении субъектами хозяйствования плановых показателей», пишет БелаПАН.

«Согласно новым подходам подлежит учету не стоимость отгруженных товаров, а объем поступивших за них фактических платежей, динамика изменения просроченных долгов, — сказал генпрокурор. — Отгрузить продукцию зарубежным покупателям — это половина дела. Куда важнее, чтобы за поставленную продукцию своевременно был произведен расчет и в страну поступила валюта».

«Прокурорский надзор за соблюдением законодательства в этой сфере правоотношений приводит к выводу о необходимости ухода от продвижения продукции, особенно ликвидной, через посреднические организации», — подчеркивали в Генпрокуратуре.