21-летняя россиянка расчленила бойфренда после неудачных БДСМ-игр

Тело молодого человека обнаружили в конце прошлой недели в Орле в одной из квартир на улице Бурова.

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Следователи Орловской области возбудили уголовное дело после того, как обнаружили тело убитого и расчлененного молодого человека. По подозрению в убийстве задержали его 21-летнюю девушку, сообщает Пятый канал.

В своих показаниях девушка пояснила, что парень умер сам, но она испугалась, что ее заподозрят в убийстве. Якобы именно поэтому и решила избавиться от трупа.

Так ли это, теперь установит экспертиза, результаты которой будут готовы через несколько дней.

Другие обстоятельства происшествия уточняются.