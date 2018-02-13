21-летняя россиянка расчленила бойфренда после неудачных БДСМ-игр
Тело молодого человека обнаружили в конце прошлой недели в Орле в одной из квартир на улице Бурова.
Фото pixabay.com
Следователи Орловской области возбудили уголовное дело после того, как обнаружили тело убитого и расчлененного молодого человека. По подозрению в убийстве задержали его 21-летнюю девушку, сообщает Пятый канал.
В своих показаниях девушка пояснила, что парень умер сам, но она испугалась, что ее заподозрят в убийстве. Якобы именно поэтому и решила избавиться от трупа.
Так ли это, теперь установит экспертиза, результаты которой будут готовы через несколько дней.
Другие обстоятельства происшествия уточняются.
Обсудим?