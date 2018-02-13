21-летняя россиянка расчленила бойфренда после неудачных БДСМ-игр

/ Мир
Просмотров: 627 Комментариев: 0

Тело молодого человека обнаружили в конце прошлой недели в Орле в одной из квартир на улице Бурова.

21-летняя россиянка расчленила бойфренда после неудачных БДСМ-игр

Фото pixabay.com


БДСМ-студия из Гродно переезжает в Минск

Следователи Орловской области возбудили уголовное дело после того, как обнаружили тело убитого и расчлененного молодого человека. По подозрению в убийстве задержали его 21-летнюю девушку, сообщает Пятый канал.

В своих показаниях девушка пояснила, что парень умер сам, но она испугалась, что ее заподозрят в убийстве. Якобы именно поэтому и решила избавиться от трупа.

Так ли это, теперь установит экспертиза, результаты которой будут готовы через несколько дней.

Другие обстоятельства происшествия уточняются.


Другие материалы на эту тему:

Оценка: 
Нет оценок
Тэги: секс БДСМ расчленение Город: Орел

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте (0)