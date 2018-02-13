29-летнего жителя Бобруйска будут судить за убийство тещи

Могилевское областное управление Следственного комитета завершило расследование уголовного дела в отношении 29-летнего жителя Бобруйска. Его обвинили в нескольких преступлениях, среди которых — убийство. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Следствие установило, что 28 сентября 2017 года обвиняемый избил свою тещу-пенсионерку и задушил. Из личной неприязни. Чтобы скрыть преступление, он поджег тело.

Бобруйчанин также регулярно избивал дочерей убитой. Одной из них он угрожал физической расправой топором, вторую заставил залезть на дерево и поместить голову в приготовленную заранее петлю — благо, веревка оказалась непрочной.

Согласно экспертизе, обвиняемый не страдал психическими заболеваниями и совершал преступления умышленно. Уголовное дело направили в суд.