Высокие тарифы. Российский лоукостер отказался от полетов в Минск

Лоукостер «Победа» отказался от полетов Петербург-Минск. Компания не договорилас с аэропортом о снижении тарифов, сообщает РБК.

Российские авиакомпании обслуживаются в минском аэропорту по тарифам для иностранцев, в то время как «Белавиа» в российских аэропортах — по тарифам для внутренних компаний. В «Победе» рассчитывали, что белорусская сторона пойдет на уступки, но переговоры ни к чему не привели.

Источник в авиакомпании «Победа» заявил, что переговоры с минским аэропортом не возобновятся пока не будут созданы «равные условия по стоимости обслуживания для российских и белорусских перевозчиков».

«Победа» уже пыталась аккредитоваться на рейс из Москвы в Минск. Тогда лоукостер не получил аккредитации, белорусский департамент объяснял, что авиакомпания не предоставила все необходимые документы.

Также под вопросом уже согласованные полеты в Гомель.

Лоукостер «Победа» базируется в московском аэропорту Внуково и летает в города России, стран СНГ, а также в несколько стран Европы, среди которых Германия, Италия и Испания.