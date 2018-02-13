Автор Дворца Республики предложил свою концепцию застройки площади

Архитектор Михаил Пирогов предложил свой вариант здания на месте снесенного музея Второй мировой войны. Проект опубликовал сайт Белорусского союза архитекторов.

Пирогов представил три рисунка. На них изображено 4-этажное здание 75 на 75 метров с эксплуатируемой крышей и высотной конструкцией со смотровой площадкой и кафе, которая похожа на диспетческую вышку аэропорта.

Обнародованный ранее проект компании «Белинте-Роба» многие встретили скептично. С критикой выступил и заместитель председателя Белорусского союза архитекторов Михаил Гаухфельд.

Свои варианты также предложили архитекторы компании Level80 architects.