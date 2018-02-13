Автор Дворца Республики предложил свою концепцию застройки площади

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Архитектор Михаил Пирогов предложил свой вариант здания на месте снесенного музея Второй мировой войны. Проект опубликовал сайт Белорусского союза архитекторов. 

Пирогов представил три рисунка. На них изображено 4-этажное здание 75 на 75 метров с эксплуатируемой крышей и высотной конструкцией со смотровой площадкой и кафе, которая похожа на диспетческую вышку аэропорта. 

Обнародованный ранее проект компании «Белинте-Роба» многие встретили скептично. С критикой выступил и заместитель председателя Белорусского союза архитекторов Михаил Гаухфельд.

Свои варианты также предложили архитекторы компании Level80 architects.


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Тэги: архитектор Белорусский союз архитекторов музей ВОВ Октябрьская площадь Персона: Михаил Пирогов Город: Минск

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  • а что, с башней неплохая идея. смотровая площадка в этом месте - это интересно.