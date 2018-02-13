Глава МИД Нидерландов ушел в отставку из-за обмана о захвате Беларуси Россией

Министр иностранных дел Нидерландов Хальбе Зийлстра назвал ложь о якобы услышанных угрозах Путина захватить Беларусь, Украину и страны Балтии самой крупной ошибкой в своей карьере и подал в отставку, сообщает Reuters.

Зийлстра признался, что солгал о якобы услышанных им словах Путина на встрече руководства Shell в 2006 году о «Великой России, в состав которой должны войти Россия, Беларусь, Украина и страны Балтии».

Он не исключает, что Путин действительно мог такое сказать — эту фразу ему пересказал человек, который был на той встрече и якобы слышал ее. Но оппозиция потребовала отставку министра, потому что ранее он заявлял, что слышал это лично.

Российское посольство заявило, что обвинения Зийлстра в «великодержавных амбициях России не выдерживают никакой критики и предназначены только для распространения ложных представлений о намерениях России».