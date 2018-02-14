Национальная разведка США: Россия рассматривает Беларусь как буфер между собой и НАТО

/ Политика
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Кремль будет стремиться поддерживать свое влияние на постсоветские страны и расширять его там, где это возможно, говорится в опубликованном 13 февраля докладе директора Национальной разведки США Дэниэла Коутса.

«Россия рассматривает Беларусь как критический буфер между собой и НАТО и будет стремиться испортить любое потепление между Минском и Западом», — считает глава американской разведки.

По его мнению, Александр Лукашенко продолжит тесное сотрудничество в сфере безопасности с Москвой, при этом белорусский руководитель «продолжит стремиться к нормализации отношений с Западом в качестве проверки влияния России», пишет БелаПАН.

 


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Тэги: Беларусь-Россия разведка США Россия-НАТО Персона: Дэниэл Коутс

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