Четыре года назад Домрачева и Скардино завоевали медали Олимпиады в Сочи. Сегодня есть шанс повторить успех

Сегодня в олимпийском Пхёнчхане пройдет женская индивидуальная гонка. Биатлонистки будут соперничать на дистанции 15 километров.

Среди соискательниц наград будет и четверка белорусок. Ирина Кривко вступит в борьбу под № 5, Надежда Скардино — № 18, Дарья Домрачева — № 25, Динара Алимбекова — № 56.

Напомним, ровно четыре года назад в олимпийском Сочи на лыжно-биатлонном комплексе «Лаура» прошла индивидуальная гонка, которая принесла белорусским болельщикам уйму положительных эмоций: Дарья Домрачева выиграла золото, а Надежда Скардино — бронзу.

Чемпионка завершила гонку со следующими показателями — 43:19,6; 1 (0+1+0+0). А вот результаты других наших девушек, бежавших 14 февраля 2014 года:

3. Надежда Скардино — 0 (0+0+0+0); +1:38,2;

25. Людмила Калинчик — 2 (0+1+0+1); +4:46,6;

35. Надежда Писарева — 3 (0+3+0+0); +5:35,8.

Остается добавить, что сегодняшняя гонка начнется в 14:05 по белорусскому времени.