Видеофакт. Ураганный ветер в олимпийском Пхёнчхане 14.02.2018 / 11:01 / Мир Просмотров: 407 Комментариев: 0 A- A+ В последние дни в олимпийском Пхёнчхане дует сильный ветер. Местные синоптики предупреждают об урагане. На всякий случай в Олимпийский парк введены силы спасателей. Ураган усиливается, народ убегает. Говорят по динамику: "В связи с сильным ветром опасно оставаться на улице. Пожалуйста, зайдите внутрь объектов или ресторанов" #olympics #ураган pic.twitter.com/cTjcaQ2tdR — Dmitriy Zelenov (@ZelenovZ) 14 февраля 2018 г. Ураган на Олимпиаде. Разрушены палатки, в парк зашли спасатели #ОИ2018 #Olympics pic.twitter.com/xhSnw7tjJs — СЭ Олимпиада-2018 (@se_olympics) 14 февраля 2018 г. Другие материалы на эту тему: Беларусь в тылу урагана «Герварт». Резкий ветер, дождь, мокрый снег У Москвы снесло крышу. Жуткие кадры урагана в российской столице «Стихия нас не пожалела». В Беларуси все еще убирают лес после июльского урагана Когда ликвидируют кладбище деревьев в Минске Последствия урагана вдоль трассы М4 Минск — Могилев Loading... Оценка: 1 2 3 4 5 Нет оценокОценить Тэги: сильный ветер ураган Южная Корея Город: Пхенчхан
Обсудим?