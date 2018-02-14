Видеофакт. Ураганный ветер в олимпийском Пхёнчхане

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В последние дни в олимпийском Пхёнчхане дует сильный ветер. Местные синоптики предупреждают об урагане.

На всякий случай в Олимпийский парк введены силы спасателей.


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Тэги: сильный ветер ураган Южная Корея Город: Пхенчхан

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