Видеофакт. Ураганный ветер в олимпийском Пхёнчхане

Ураган усиливается, народ убегает. Говорят по динамику:

"В связи с сильным ветром опасно оставаться на улице. Пожалуйста, зайдите внутрь объектов или ресторанов" #olympics #ураган pic.twitter.com/cTjcaQ2tdR

— Dmitriy Zelenov (@ZelenovZ) 14 февраля 2018 г.