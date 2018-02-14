В ДТП в Осиповичском районе пострадали четыре человека

В Осиповичском районе четыре человека получили травмы в результате столкновения грузовика с автомобилем «ГАЗ».

Как сообщили БелаПАН в ГАИ УВД Могилевского облисполкома, ДТП произошло 13 февраля около 12.40 на 103-м километре автодороги Минск — Гомель.

Грузовой автомобиль «Ивеко-Турбо-Дейли», за рулем которого находился 25-летний житель Минска, совершил наезд на стоявший на проезжей части автомобиль «ГАЗ», принадлежащий местному дорожно-эксплуатационному управлению.

Пострадали двое дорожных рабочих. Они уже завершили работу и складывали в стоявший на дороге автомобиль дорожные знаки, сообщила старший инспектор отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД Татьяна Старосотникова. Также в ДТП пострадали водитель и пассажир «Ивеко».

Все четверо травмированных госпитализированы.

Следственный комитет возбудил по факту ДТП уголовное дело.