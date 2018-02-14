В Быховском районе два пешехода попали под поезд

В Быховском районе один человек погиб, а второй травмирован в результате наезда поездов. Оба ЧП произошли на станции Тощица.

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Как сообщила БелаПАН официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк, 12 февраля около 10 часов утра поездом № 61 сообщением «Санкт- Петербург — Кишинев» был травмирован 70-летний местный житель, который пытался перейти пути по оборудованному пешеходному переходу. Пострадавший был госпитализирован в Быховскую районную больницу. Несмотря на усилия врачей, мужчина скончался от полученных травм.

На следующий день, 13 февраля, в половине восьмого вечера на этой же станции поездом международных линий № 84 «Гомель — Санкт-Петербург» был совершен наезд на переходившую по оборудованному железнодорожному переходу 49-летнюю жительницу деревни Хомичи. Женщине причинены серьезные телесные повреждения, с которыми она была госпитализирована.

Во всех случаях машинисты поездов применяли экстренное торможение, неоднократно подавали звуковые сигналы. По данным фактам Следственным комитетом проводятся проверки, назначен ряд экспертиз.