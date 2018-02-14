В метро появится публичное Wi-Fi-пространство

Публичное Wi-Fi-пространство в Минском метрополитене появится на пересадочных станциях «Октябрьская» и «Купаловская» уже в этом году. Также будет возможность использовать интернет в тоннеле-переходе между станциями. ​

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В настоящее время проект уже прошел стадию согласования в Мингоисполкоме, проведены оценочные работы и технические замеры.

Как отмечается, от успеха пилотного проекта, востребованности Wi-Fi будет зависеть дальнейшее распространение этого опыта на другие станции. Проект реализует Мнский метрополитен и провайдер «Деловая сеть».

По словам гендиректора «Деловой сети» Павла Алексеенко, сегодня публичный Wi-Fi — это must have для метрополитена: «Подобное реализовано уже во многих подземках мира, потому что удобно для пассажиров. Скоро появится и в Минске».