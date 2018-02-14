В 2017 году объем прямых иностранных инвестиций сократился на 4,6%

Объем прямых иностранных инвестиций в 2017 году, поступивших в страну на чистой основе (без учета задолженности за товары, работы, услуги), составил 1,25 млрд долларов и уменьшился на 4,6% по сравнению с 2016 годом.

По сведениям Национального статистического комитета, объем иностранных инвестиций, поступивших в реальный сектор экономики в 2017 году, составил 1.043,8 млн долларов и уменьшился по сравнению с позапрошлым годом на 3,3%.

Объем прямых иностранных инвестиций на чистой основе в банковский сектор составил 111 млн долларов и снизился на 9,4%. В 2017 году поступления от продажи физлицами объектов недвижимости нерезидентам составили 74 млн долларов и увеличились на 8,6% по сравнению с 2016 годом.

В то же время иностранные инвестиции от продажи акций, принадлежащих государству, в страну не поступали ни в 2017, ни в 2016 году.

Следует отметить, что приватизационные сделки в Беларуси зачастую касаются продажи зданий, принадлежащих государству, национальным инвесторам. По сведениям БелаПАН, Минфин прогнозирует, что в 2018 году поступления бюджета от реализации принадлежащего государству имущества могут составить 254,7 млн рублей (эквивалентно 125 млн долларов).

Заместитель министра финансов Юрий Селиверстов летом 2017 года отмечал в парламенте, что Министерство финансов не питает надежд на большие поступления бюджета от приватизации.

«Тенденции у наших соседей и в мировой экономике были достаточно негативными в последние годы, и большого потока желающих, готовых приобрести объекты госимущества за достойную плату, немного. Поэтому надежд, что мы реализуем госимущество и существенно пополним бюджет, мы не питаем, но работа в этом направлении ведется», — заявлял Селиверстов.

Между тем Международный валютный фонд в аналитической записке, опубликованной в конце 2017 года, отмечал, что эффективность госпредприятий в Беларуси в среднем в три раза ниже по сравнению с частными компаниями.

В этой связи МВФ рекомендовал белорусским властям провести комплексную инвентаризацию госпредприятий, подготовить и внедрить четкие критерии, на основании которых будут приниматься решения о сохранении компаний в госсобственности или их приватизации. В ближайшее время, считает МВФ, в Беларуси следует реализовать пилотные проекты по приватизации госпредприятий.