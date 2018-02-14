После гибели рядового Коржича возбуждено 48 уголовных дел, сообщил министр Равков

За четыре месяца после гибели 21-летнего рядового Александра Коржича возбуждено 48 уголовных дел, в том числе 22 дела — в 72-м Объединенном учебном центре Вооруженных сил Беларуси в Печах. Об этом сообщил министр обороны Андрей Равков 14 февраля на пресс-конференции в Минске.

Коржича нашли висящим в петле со связанными ногами и надетой на голову майкой 3 октября в подвале медроты. В качестве первоначальной версии следствие назвало суицид, но родственники с этим не согласились и заявили о насильственном характере смерти, пишет БелаПАН.

В итоге СК возбудил дело по ч. 3 ст. 443 УК (нарушение уставных правил взаимоотношений между лицами, на которых распространяется статус военнослужащего, при отсутствии отношений подчиненности, повлекшее тяжкие последствия). Комитет рассматривает три версии случившегося: доведение до самоубийства, убийство и самоубийство.

В интервью телеканалу ОНТ 6 февраля председатель Следственного комитета Иван Носкевич сообщил, что следствие по делу о гибели Коржича продлено, поскольку выявлены новые факты неуставных взаимоотношений не только в воинском подразделении, где служил погибший рядовой, но и в других частях.