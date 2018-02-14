«Белавиа» выгодны акции по распродаже авиабилетов по сниженным ценам

Генеральный директор авиакомпании «Белавиа» Анатолий Гусаров не планирует создавать свой лоукост. Об этом он сообщил 14 февраля на пресс-конференции в Минске.

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«Мы не планируем создавать свой лоукост. В наших условиях нет значительных пассажирских потоков, чтобы эффективно работала схема лоукоста. Для этого нужны совершенно другие объемы перевозок и потоки пассажиров», — приводит БелаПАН слова топ-менеджера.

Гусаров также рассказал, что «Белавиа» за 2016—2017 годы снизила среднюю цену на авиабилеты на 10% в эквиваленте евро. В ближайшие годы авиакомпания продолжит незначительно снижать цены. «Но конкретных рубежей мы не обозначаем», — сказал гендиректор.

«Мы исходим из тех процессов, которые происходят на рынке, как реагирует рынок на наши тарифы и тарифы других перевозчиков. Мы также учитываем конкуренцию, стоимость отдельных направлений и востребованность тарифа на том или ином направлении. Например, мы сегодня видим, что можно снижать тарифы на Москву и на Париж. То есть снижение тарифов — это не плановая, а рыночная вещь», — пояснил он.

При этом «Белавиа» продолжит проведение различных акций по продаже авиабилетов по сниженным тарифам. Такие акции проводятся в основном в осенне-зимний период, когда падают финансовые потоки из-за снижения объемов перевозок. В связи с этим приходится обращаться за кредитными ресурсами, но условия не всегда выгодны для авиакомпании.

«Поэтому нам как авиакомпании экономически целесообразно провести акцию по распродаже авиабилетов по сниженным ценам. Тем самым мы как бы получаем опережающее финансирование, по сути такой же кредит, но под меньший процент, чем мы бы кредитовались в банке. В этом есть выгода и для пассажиров, и для авиакомпании», — пояснил Анатолий Гусаров.

По его словам, объем выручки «Белавиа» в 2017 году составил более 300 млн долларов США, чистая прибыль — около 12 млн долларов. «Рентабельность авиакомпании, любой авиакомпании, невысокая — 5% считается хорошим достижением», — подчеркнул гендиректор.

В 2017 году «Белавиа» выполняла регулярные рейсы из Минска в 48 аэропортов 27 государств. Кроме того, в летний период регулярные полеты в Калининград выполнялись из областных аэропортов (Брест, Витебск, Гродно, Гомель). Впервые авиакомпанией за год было перевезено 3 млн пассажиров, что на 20,6% больше, чем в 2016 году.

«Белавиа» — крупнейший авиаперевозчик Беларуси, базируется в Национальном аэропорту Минск. Флот авиакомпании насчитывает 26 воздушных судов (пять Boeing 737-800, шесть Boeing 737-500, семь Boeing 737-300, два Embraer-175, два Embraer-195, четыре CRJ-100/200).