В Беларуси разработают программу конкуренции

По мнению министра антимонопольного регулирования Владимира Колтовича, разрабатываемая в МАРТ программа поможет преодолеть негативные тенденции, которые сегодня наблюдаются в отечественной экономике.

В частности, до сих пор существуют барьеры, в том числе административных запретов. Ограничение конкуренции приводит к удорожанию товаров и инфляции.

Выявлены и случаи протекционизма, когда власти того или иного региона не пускали на полки товары из других областей, отмечает ОНТ.

Как отметил Колтович, в настоящее время уже принята концепция этой программы.

«Она будет разработана во взаимодействии с Международной финансовой корпорацией. Продолжим работу по внесению изменений в законы. По нашей инициативе принято более 90 документов. Подготовлены изменения в законы и на этот год», — подчеркнул чиновник.

МАРТ продолжит и контроль за исполнением антимонопольного законодательства. Так, за минувший год были рассмотрены более 300 материалов. Нарушения выявлены в каждом шестом случае.