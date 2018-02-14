Американские спецслужбы посоветовали отказаться от китайских смартфонов

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Руководители ЦРУ, ФБР, АНБ и нескольких других спецслужб заявили в Сенате, что не советуют использовать продукты или услуги таких китайских компаний как Huawei и ZTE, сообщает CNBS.

«Мы обеспокоены ситуацией, при которой любая компания, связанная с иностранным правительством, которое не разделяет наши ценности, может получить доступ к нашим телекоммуникационным сетям», — заявил директор ФБР Крис Врэй.

 

Правительство США разрабатывает законопроект, запрещающий госслужащим использовать телефоны этих компаний «из-за связей с китайским правительством».

Huawei сказала, что не создает более значительного риска для кибербезопасности, чем любой поставщик информационно-коммуникационных технологий.


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Тэги: Huawei ZTE ЦРУ ФБР АНБ спецслужбы Китай-США Персона: Крис Врэй

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