Добить лежачего. Антикризисный управляющий обворовал витебского банкрота

Антикризисный управляющий витебского ОАО «Классика индустрии моды» — предприятия-банкрота — похитил более 14 тысяч рублей, сообщает пресс-служба КГК.

Незаконную деятельность пресек Департамент финансовых расследований госконтроля по Витебской области.

В 2015 году экономический суд признал некогда крупное градообразующее предприятие банкротом. Назначенный судом антикризисный управляющий должен был погасить все задолженности, в том числе по зарплате, за счет продажи имущества предприятия.

Он давал указания начислять себе слишком высокую зарплату и получил более 14 тысяч рублей. За это на него завели уголовное дело.