С Олимпиады выслали действующего чемпиона Европы из России

Саночник Семен Павличенко, который стал чемпионом Европы за месяц до Олимпиады, полетит домой 15 февраля. Такое решение приняло руководство российской команды, но причину не объяснило, сообщает Lenta.ru.

«Причины моего раннего отъезда нет. Купили билет и отправили на почту. Написали сообщение, билет на 15-е число. Со мной никто не разговаривает, ни главный тренер, ни президент федерации», — объяснил олимпиец.

Ранее он рассказал о конфликте, возникшем между его личным тренером Эдуардом Бурмистровым и главным тренером российской команды Альбертом Демченко. По словам спортсмена, главный тренер не давал ему использовать сани, на которых он показывал более быстрое время, а также запрещал другому члену сборной России Роману Репилову общаться с ним.