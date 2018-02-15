Суд в Речице встал на сторону покалеченного рабочего, от которого отказалось предприятие

Суд Речицкого района Гомельской области 14 февраля вынес решение по гражданскому иску Геннадия Литвинова к частному предприятию СООО «Патико-Экспорт».

Леонид Судаленко и Геннадий Литвинов

Истец просил суд установить факт трудовых отношений с предприятием, руководство которого после травмирования работника отказалось от него.

Литвинов в октябре 2017 года устроился работать на частную лесопилку. Через месяц он искалечил на станке руку. Руководство «Патико-Экспорта» заявило, что трудовые отношения с гражданином не были оформлены документально, следовательно, он не является рабочим лесопилки, а травма получена не на производстве.

«То есть первоначально наниматель настаивал, что Литвинов — случайный человек, который забрел на лесопилку и добровольно всунул руку в станок», — заявил БелаПАН правовой инспектор независимого профсоюза РЭП Леонид Судаленко. Он оказывал жителю Речицы юридическую помощь, готовил иск и впоследствии представлял интересы Литвинова в суде.

Прокуратура в суде поддержала требования истца и позицию независимого профсоюза РЭП. Суд принял решение установить факт трудовых отношений — обязал «Патико-Экспорт» заключить с истцом бессрочный трудовой договор и внести запись в трудовую книжку. «Следующий наш шаг — получить акт формы Н-1, что даст нам право пойти в страховую кампанию и в зависимости от степени потери трудоспособности, которую определят медики, получить предусмотренные законодательством выплаты после получения производственной травмы», — сказал Судаленко.

Также суд вынес частное определение в адрес СООО «Патико-Экспорт». Литвинову было отказано в части иска, где он требовал взыскать с ответчика зарплату за период работы, так как сумма не была установлена в суде: «бухгалтерия» велась работниками лесопилки самостоятельно, в тетрадях и блокнотах они помечали выполненный объем работ.

Пока в суде слушалось гражданское дело по иску Литвинова, в отношении исполняющей обязанности руководителя лесопильного предприятия Ирины Дмитренко Следственный комитет возбудил уголовное дело за нарушение правил охраны труда (ст. 306 УК).

«Искал работу. На «Патико-Экспорте» сказали, что могут трудоустроить, но только после двухмесячного испытательного срока. Показали, как работать на станке — распиливать древесину на доски и брус. 8 ноября случилась травма — оторвало палец, были повреждены сухожилия», — рассказывал об обстоятельствах получения травмы Литвинов.

По его словам, сразу после ЧП исполняющая обязанности директора завезла в больницу. «Она же обещала оформить на работу задним числом, поэтому взяла у меня паспорт и трудовую. Но потом посоветовалась с кем-то и передумала. Пришлось идти в суд», — добавил житель Речицы.