Лукашенко рассказал о периоде ренессанса в белорусско-турецких отношениях

Белорусско-турецкие отношения переживают «период ренессанса», заявил Александр Лукашенко 15 февраля на встрече с премьер-министром Турции Бинали Йылдырымом.

«В течение нескольких последних лет белорусско-турецкие отношения, я бы сказал, переживают некий период ренессанса. Мы наладили очень доброе сотрудничество в торгово-экономической сфере, а это фундамент любых отношений. У нас как никогда хорошие политические отношения», — цитирует Лукашенко пресс-служба президента.

По его словам, основные министерства и ведомства двух стран наладили тесное и плодотворное сотрудничество, а товарооборот между странами приблизился к 1 млрд долларов, пишет БелаПАН.

«Но это только база для дальнейшего развития белорусско-турецких отношений. Давайте использовать эту базу для наращивания наших отношений по всем направлениям. Закрытых тем для сотрудничества с Турецкой Республикой у нас нет, мы готовы с вами сотрудничать по всему спектру», — подчеркнул белорусский руководитель.

В свою очередь Бинали Йылдырым поблагодарил Александра Лукашенко за гостеприимство. Он рассказал, что накануне провел встречу с премьер-министром Беларуси Андреем Кобяковым, с которым обсудил важнейшие межгосударственные вопросы, в том числе развитие сотрудничества в экономической, торговой, транспортной, культурной сферах.

«Конечно, я запоздал с визитом в качестве премьер-министра в вашу страну. Пользуясь случаем, хочу передать вам наилучшие слова от нашего президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Он доволен хорошими отношениями между нашими государствами, но считает, что мы недостаточно используем потенциал и имеем возможности для развития сотрудничества», — отметил глава турецкого правительства.