Ханна Эберг выиграла индивидуальную гонку в Пхёнчхане, Скардино — 10-я, Домрачева — 27-я
В олимпийском Пхёнчхане завершилась перенесенная из-за сильного ветра со среды на четверг женская индивидуальная гонка.
Чемпионкой в этой дисциплине стала шведка Ханна Эберг.
Победительница гонки прошла дистанцию без промахов за 41 минуту 7,2 секунды.
Серебро завоевала словачка Анастасия Кузьмина — у нее два промаха и 24,7 секунды отставания. Бронзу к завоеванным ранее двум золотым наградам выиграла немка Лаура Дальмайер (1; +41,2).
Вот как выступили белоруски:
10. Надежда Скардино — 1; +2:33,0.
27. Дарья Домрачева — 4; +3:50,6.
36. Ирина Кривко — 3; +4:18,8.
56. Динара Алимбекова — 4; +5:56,8.
Напомним, 14 февраля 2014 года на Олимпиаде в Сочи победу в этой дисциплине одержала Дарья Домрачева — 43:19,6; 1 (0+1+0+0), а Надежда Скардино была третьей — 0 (0+0+0+0); +1:38,2.
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