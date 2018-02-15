Лукашенко снял с должности двух министров

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Александр Лукашенко в четверг, 15 февраля, принял ряд кадровых решений — своих постов лишились два министра.

Лукашенко снял с должности двух министров

Фото pixabay.com

Как сообщили в пресс-службе главы государства, за «непринятие действенных мер по борьбе с коррупцией», а также «экономические правонарушения в подведомственных организациях» Лукашенко освободил от занимаемых должностей министра лесного хозяйства Михаила Амельяновича и министра спорта и туризма Александра Шамко, пишет БЕЛТА.

Напомним, Михаил Амельянович был назначен на должность главы Министерства лесного хозяйства 12 марта 2010 года.

Александр Шамко возглавил спортивное ведомство 31 октября 2012 года.

Комментируя назначение Шамко, Лукашенко подчеркнул, что возлагает большие надежды на нового министра, который работая в системе МЧС курировал пожарно-спасательный спорт, и сборная команда неоднократно побеждала на мировых чемпионатах.
 

 

 


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Тэги: кадровая политика коррупция Персона: Александр Шамко Михаил Амельянович Александр Лукашенко

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