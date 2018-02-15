«Непоправимый ущерб имиджу власти». Кочанова объяснила, почему Лукашенко уволил министров

Глава Администрации президента Наталья Кочанова объяснила, почему Александр Лукашенко принял решение об увольнении с должностей министров спорта и туризма и лесного хозяйства.

Комментируя «кадровый четверг», чиновница напомнила, что требования главы государства по бескомпромиссной борьбе с коррупцией в госорганах и организациях известны.

По ее словам, любой подобный факт «наносит непоправимый ущерб имиджу власти и общественным отношениям в государстве».

Она отметила, что Лукашенко вновь обратил внимание руководителей всех уровней на «усиление персональной ответственности по соблюдению требований антикоррупционного законодательства, недопущению правонарушений в этой сфере».

«К руководителям, в подведомственных организациях которых будут установлены подобные факты, будут приниматься самые жесткие, но справедливые меры, включая освобождение от занимаемых должностей», — цитирует БЕЛТА главу Администрации президента.