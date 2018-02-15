Умерла народная артистка СССР Тамара Нижникова

Народная артистка СССР, профессор кафедры пения Белорусской государственной академии музыки Тамара Нижникова умерла на 93-м году жизни.

Как отметили в вузе, имя Тамары Нижниковой принадлежит к числу «знаменитых исполнителей и педагогов, имена которых стали достоянием национальной музыкальной и театральной культуры».

Многолетняя разносторонняя и плодотворная деятельность «наделила ее высоким профессиональным авторитетом и поставила в ряд ведущих деятелей вокального искусства Беларуси и зарубежья».

После окончания консерватории Тамара Нижникова некоторое время работала в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко. Затем получила приглашение в Белорусский театр оперы и балета, где ее талант достиг настоящего расцвета. Вместе с образами классического репертуара Нижникова создала на белорусской сцене красочную галерею персонажей в национальной опере. Это Маринка в одноименной опере Григория Пукста, Ирина в «Колючей розе» Юрия Семеняко, Марфочка и Баба-Лопотуха в операх «Девушка из Полесья» и «Михась Подгорный» Евгения Тикоцкого.

Кроме работы в театре, Нижникова много времени и сил посвящала концертной деятельности. Для нее это был своеобразный театр одного актера. На концертах звучали арии из опер, неизменным успехом у зрителей пользовались «Сказки венского леса» Иоганна Штрауса, «Соловей» Александра Алябьева, песни и романсы белорусских композиторов. Она гастролировала в Польше, Румынии, Венгрии, Чехословакии, Германии, Австрии, Финляндии, Швеции, Канаде и других странах.

В 1976 году Нижникова попрощалась с оперной сценой. Сегодня на сценах театров поют уже ученики прославленной артистки. За свою долгую педагогическую деятельность в Белорусской академии музыки Тамара Николаевна воспитала много прекрасных артистов.

Нижникова награждена орденами Трудового Красного знамени (1955), Дружбы народов (1985), Франциска Скорины (2001); медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина» (1970), «Ветеран труда» (1984); Почетными грамотами Верховного Совета РСФСР (1966), Верховного Совета УССР (1975), Верховного Совета Литовской ССР (1975), Верховного Совета БССР (1954, 1971, 1983), Верховного Совета Республики Беларусь (1994).

Своей многолетней плодотворной профессиональной деятельностью Тамара Николаевна Нижникова «внесла значительный вклад в развитие музыкального искусства и образования Республики Беларусь».

Сообщается, что прощание с Тамарой Нижниковой пройдет в Большом зале Белорусской государственной академии музыки 17 февраля (ул. Интернациональная, 30) с 11:00 до 13:00.