Беларусь стремится создать для турецкого бизнеса максимально комфортные условия, — Кобяков

Беларусь стремится создать для турецкого бизнеса максимально комфортные условия работы, заявил премьер-министр Андрей Кобяков 15 февраля в Минске на белорусско-турецком бизнес-форуме.

Он напомнил, что в ноябре 2015 года с его участием прошел белорусско-турецкий бизнес-форум в Стамбуле, а через год — еще один форум в Минске с участием президентов двух стран. По мнению премьера, в последние годы отношения между странами развиваются динамично практически по всем направлениям сотрудничества. Он подчеркнул, что за 2017 год товарооборот между странами достиг почти 1 млрд долларов, пишет БелаПАН.

«Мы считаем это только промежуточным результатом на пути к значительно более внушительным цифрам. Этому в первую очередь будет способствовать выход на продвинутые формы сотрудничества наших деловых кругов, а именно переход от обычной торговли товарами к взаимному инвестированию и промышленной кооперации», — считает глава белорусского правительства.

«Мы приветствуем возрастающее доверие турецких бизнесменов к нашей стране и стремимся создать для них максимально комфортные условия работы, — отметил Кобяков. — Многие турецкие компании уже имели возможность убедиться в том, что Беларусь — это выгодное географическое положение, развитая логистическая инфраструктура, прямой доступ к рынку пяти стран ЕАЭС, благоприятный инвестиционный и налоговый климат, квалифицированные трудовые ресурсы».

Кобяков заверил, что Беларусь готова поддержать проекты по созданию турецких промышленных предприятий в стране, в том числе в секторе машиностроения и производства автокомпонентов, химической и текстильной отраслях, сельском хозяйстве и логистике.

Он отметил, что белорусские промышленные предприятия, например «Гомсельмаш» и «Амкодор», уже начали осваиваться на турецком рынке. В перспективе планируется создание сборочных производств в Турции и организация совместных продаж в другие страны региона.

Премьер-министр также подчеркнул, что в Минске 14 февраля стороны подписали ряд соглашений, которые будут способствовать «созданию привлекательных условий для совместного бизнеса и взаимовыгодных проектов».

«В первую очередь это соглашение о взаимном содействии осуществлению и защите инвестиций. Это значит, что капиталовложения бизнеса надежно защищены, а во взаимной торговле созданы недискриминационные условия», — подчеркнул глава правительства.

Кобяков обратил внимание, что в последние годы отношения между Беларусью и Турцией расширяются не только в таких традиционных сферах, как промышленность, торговля, транспорт, финансы, туризм, образование, «вплотную стороны подходят к сотрудничеству в научно-технической кооперации и развитии информационных технологий.

Андрей Кобяков выразил надежду, что «сегодняшний форум станет успешной площадкой общения деловых кругов Беларуси и Турции».

«Встречи в таком формате необходимо проводить ежегодно, причем не только в столицах, но и в регионах стран», — считает премьер-министр.