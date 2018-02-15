В Минске пройдет открытая встреча с лучшими кардиологами и неврологами страны

16 февраля в минском торговом центре Dana Mall пройдет открытая встреча с известными врачами в области неврологии и кардиологии. Участники встречи смогут задать вопрос врачам, узнать о причинах инсульта, методах диагностики и профилактики, получить врачебную консультацию и персональные рекомендации. Начало мероприятия в 16:00.

Отвечать на вопросы будут специалисты из РНПЦ «Кардиология», РНПЦ неврологии и нейрохирургии, Городской клинической больницы скорой медицинской помощи, Белорусской медицинской академии последипломного образования.

Будет организован мастер-класс по измерению артериального давления. Специалисты говорят, что зачастую люди, измеряя давление дома, допускают ошибки и получают в итоге неправильные результаты.

Мероприятие проходит в рамках социального проекта «В одном измерении», направленного на борьбу с инсультами и инфарктами. Проект «В одном измерении» организован производителем тонометров Microlife и национальным порталом «Здоровые люди» при поддержке Министерства здравоохранения Беларуси.

В феврале-марте встречи с врачами в формате «народных» пресс-конференций пройдут также в Витебске, Бресте, Гомеле, Могилеве, а позже — и в районных центрах.