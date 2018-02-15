Белорусских риелторов приструнят президентским указом

В Беларуси изменят президентский указ о риелтерской деятельности. О создании рабочей группы, которая этим займется, сообщил министр юстиции Олег Слижевский.

Изменят норму о том, что одна и та же риелторская организация не может оказывать услуги как продавцу, так и покупателю. Также поправки в указ предусматривают обязательность наличия договора на рекламу объекта недвижимости.

Сегодня, как отметил министр, нередки случаи, когда гражданин самостоятельно выставляет свой объект недвижимости в интернет, а затем реклама «подхватывается» агентствами недвижимости и предлагается их клиентам. В результате покупатель выходит не на продавца, а на риелтора, который за свои услуги желает получить вознаграждение.

«В 2018 году мы планируем завершить работу и откорректировать те вопросы, которые сегодня вызывают наибольшие нарекания со стороны граждан», — сказал Слижевский.

Министр отметил, что снизилось число жалоб граждан на деятельность риелторских организаций — до 130 в 2017-м против 154 в 2016-м.