В Академии наук выбрали партизанскую столицу, чтобы привлечь туристов

Институт истории НАНБ назвал Россоны партизанской столицей Беларуси. Там считают, что этот статус поможет городу привлечь туристов и выйти из тени Полотчины.

В Россонах прошла научно-практическая конференция к 100-летию со дня рождения Петра Машерова. Ее организовал Институт истории и местные власти.

«Речь шла о том, чтобы у Россонского края появилось свое лицо. Там самый большой музей, посвященный партизанам, и больше всего деревень сожжено именно в Россонском районе. Там было больше всего карательных операций, там есть полностью реконструированный партизанский лагерь. К тому же, это самый лесной регион Беларуси. Вся совокупность этих фактов и показывает, что это — партизанская столица», — сказал старший научный сотрудник Института истории Марат Климов.

Эта конференция будет проходить в Россонах регулярно.