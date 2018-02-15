Франция закупит больше полутысячи шкловских домов

Филиал «Домостроение» шкловского Завода газетной бумаги поставит во Францию 650 деревянных домов за 5 лет, сообщает БЕЛТА со ссылкой на зампредседателя комитета экономики облисполкома Павла Мариненко.

Переговоры с французскими компаниями начались несколько лет назад. В ноябре 2017 года в городе Вильрю начали строительство квартала из белорусских деревянных домов.

«Наши дома пользуются у французов спросом. Они оценили высокое качество наших изделий и конкурентоспособную цену», — рассказал заместитель директора по строительству филиала «Домостроение» Алексей Молчанов.

Все главные элементы каркасно-щитового дома изготавливаются на заводе, на месте строительства готовую продукцию только монтируют.

До конца февраля планируется изготовить и поставить французской стороне 5 домов, в марте еще около 8.