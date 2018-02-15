Олимпиада-2018. За кого болеть белорусам 16 февраля

/ Спорт
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16 февраля в олимпийском Пхенчхане будет разыграно семь комплектов наград. Белорусские атлеты выступят в трех видах спорта — горных лыжах, фристайле и конкьобежном спорте.

вид спорта

спортсмены

время местное

время белорусское

трансляция

горнолыжный спорт

женщины, слалом

Мария Шканова

10:00 — первая попытка

04:00

 

13:15 — вторая попытка

07:15

мужчины, супергигант,

Юрий Данилочкин

11:00

05:00

 

лыжные гонки, мужчины, 15 км

Михаил Семенов, Юрий Астапенко, Александр Воронов

15:00

09:00

«Беларусь 5», live

фристайл, женщины

Алла Цупер, Анна Гуськова

20:00

14:00

«Беларусь 5», live

конькобежный спорт, женщины, 5000 м

Марина Зуева

20:00

14:00

«Беларусь 2», live

 

 


Сюжет: Олимпиада в Пхенчхане

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Тэги: Олимпиада-2018 Персона: Юрий Астапенко Александр Воронов Анна Гуськова Юрий Данилочкин Марина Зуева Мария Шканова Алла Цупер

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