Пропавших школьниц нашли в минском торговом центре

Валерию Цалко, Веронику Михалочкину и Веронику Сычеву нашли в ТЦ «МОМО», сообщает пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.

Две учащиеся школы №38 Фрунзенского района Минска, а также учащаяся школы №85 Заводского района ушли со своих домов 14 февраля.

По словам подростков, они ночевали у общей знакомой, а на следующий день отправились в торговый центр, где их и обнаружили сотрудники милиции. Пропавших доставили во Фрунзенское РУВД. Оттуда их забрали родители.