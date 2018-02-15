Американский Scribd хочет открыть офис в Минске

Сооснователь и директор сервиса облачного хранения документов Scribd Трип Адлер встретился с руководителем Парка высоких технологий Всеволодом Янчевским и выразил заинтересованность в открытии белорусского офиса, сообщает Dev.by.

В 2011 году сервис признали технологическим новатором по версии Всемирного экономического форума, а тремя годами позже предприниматель вошел в список Forbes с выдающимися людьми младше 30 лет. Сегодня Scribd пользуется 80 млн человек в 194 странах.

Сервис предоставляет пользователям доступ к книгам крупнейших мировых издательств, аудиокнигам, новостям, журналам, официальным и многим другим документам. С ним сотрудничают ведущие мировые издания.