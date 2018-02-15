«Восприняли с глубокой печалью». Лукашенко написал Трампу о бойне в школе

Президент Беларуси направил соболезнование Дональду Трампу в связи с трагедией в школе города Паркленд в штате Флорида.

«В Беларуси с глубокой печалью восприняли известие о многочисленных жертвах беспощадной расправы в школе города Паркленд», — говорится в соболезновании.

Стрельба в школе «Марджори Стоунмэн Дуглас» произошла 14 февраля. По последним данным, убиты 17 человек, в том числе детей. В больницах остаются 15 человек, трое в критическом состоянии.

Стрелявшим оказался 19-летний бывший ученик школы Николас Круз. Ранее его исключили из-за проблем с дисциплиной. Эта бойня вошла в десятку самых смертоносных массовых расстрелов в современной истории США.