В Афинах подрались российские и украинские фанаты

Болельщики московского «Спартака» напали на украинцев, которые прилетели в Грецию поддержать киевское «Динамо», сообщает Sport.ua. По информации Ria.ru, пострадавшие — россияне.

Инцидент произошел в одном из баров Афин. По версии украинцев, десять фанатов «Динамо» пошли гулять по городу, после посещения заведения. Они разбились на небольшие группы и намеревались осмотреть достопримечательности Афин, но на них напали россияне в количестве около 35 человек.

Российское СМИ пишет, что «сторонники неонацистской группировки "Правый сектор" напали на группу из пяти россиян, проживающих в Афинах, когда те выходили из кафе в центре города».

Московские ультрас прибыли в Грецию из Белграда, где они поддерживали «Црвену Звезду» в матче 1/16 Лиги Европы против московского ЦСКА.

Ранее другая группа украинских фанатов подверглась нападению греческих анархистов.

Матч АЕК — «Динамо» состоится сегодня вечером.