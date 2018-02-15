Российским военным запретят пользоваться смартфонами и соцсетями

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Ограничение планирует ввести министерство обороны. Военнослужащим, в том числе руководству, предложат простые кнопочные телефоны без фотокамеры и определения геолокации, сообщает Коммерсантъ.

Таким образом будут бороться с утечками информации, в том числе в СМИ. Новые меры могут начать действовать уже с марта.

Ранее ведомство распространило рекомендации по поведению сотрудников ведомства и военнослужащих в интернете: солдатам и офицерам советуют отказаться от использования соцсетей.


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Тэги: российская армия армия России соцсети смартфоны

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