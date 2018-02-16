Член МОК избил сотрудника службы безопасности Олимпиады в Пхёнчхане
Серебряный призер ЧМ-2009 года по скелетону британец Адам Пенгилли, который является членом Международного олимпийского комитета, вынужден покинуть Игры-2018.
Такую рекомендацию он получил от МОК из-за обвинений в избиении сотрудника службы безопасности ЗОИ.
В специальном заявлении МОК высказал извинения за «поведение одного из своих членов и очень сожалеет об инциденте».
«После общения с офицером по этике МОК он немедленно покинет Олимпийские игры в Южной Корее… Адам Пенгилли извинился перед пострадавшим», — сказано в заявлении.
Также с извинениями выступила Международная федерация бобслея и скелетона, вице-президентом которой является Пенгилли.
«Хотим подчеркнуть, что работа, которую выполняют волонтеры и охранники, очень важна и ценится всеми спортсменами и официальными лицами. Президент федерации этим утром принес официальные извинения оргкомитету», — продчеркнули в федерации.
Обсудим?