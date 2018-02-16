Член МОК избил сотрудника службы безопасности Олимпиады в Пхёнчхане

Серебряный призер ЧМ-2009 года по скелетону британец Адам Пенгилли, который является членом Международного олимпийского комитета, вынужден покинуть Игры-2018.

Такую рекомендацию он получил от МОК из-за обвинений в избиении сотрудника службы безопасности ЗОИ.

В специальном заявлении МОК высказал извинения за «поведение одного из своих членов и очень сожалеет об инциденте».

«После общения с офицером по этике МОК он немедленно покинет Олимпийские игры в Южной Корее… Адам Пенгилли извинился перед пострадавшим», — сказано в заявлении.

Также с извинениями выступила Международная федерация бобслея и скелетона, вице-президентом которой является Пенгилли.

«Хотим подчеркнуть, что работа, которую выполняют волонтеры и охранники, очень важна и ценится всеми спортсменами и официальными лицами. Президент федерации этим утром принес официальные извинения оргкомитету», — продчеркнули в федерации.