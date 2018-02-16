Дворкович: Россию не устраивают предложения Беларуси по цене на газ

Белорусская сторона представила российской свои предложения о цене на газ в 2020—2024 годах — Россию они не устраивают, сообщил в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

«Белорусские коллеги представили проекты документов, нас они не устраивают. Мы, в принципе, считаем, что большой спешки нет, и можно окончательное решение вопроса [о цене газа на 2020—2024 годы] отложить на начало следующего года», — сказал Дворкович в интервью ТАСС. Вопрос о едином рынке газа также предлагается обсуждать в следующем году, добавил вице-премьер.

Дворкович напомнил, что договоренности между Россией и Беларусью по цене на газ, сложившиеся в прошлом году, действуют до 2019 года включительно.

«Торопиться не нужно. Но я понимаю белорусских коллег, которые хотят побыстрее зафиксировать ситуацию, поэтому консультации продолжаются. Повторяю, пока мы не считаем, что есть необходимость ускорения решения этой проблемы», — добавил вице-премьер.

Что касается единого рынка газа, то у российской стороны сейчас нет полной определенности относительно собственных планов по внутреннему рынку. «Есть разные предложения, у «Газпрома» и Минэнерго, много нюансов. Мы еще не определились, а это напрямую влияет на нашу позицию по единому, или общему, рынку», — заключил Дворкович.

Как сообщал БелаПАН, тему белорусско-российских переговоров по методике ценообразования на газ в 2020—2024 годах поднял заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Семашко, выступая 20 декабря 2017 года с докладом на совместном заседании двух палат парламента.

«По газу мы решили проблему, как говорят в народе, наполовину, — сказал Семашко. — Мы решили проблему объемов на 2017—2019 годы. В этом году цена составляет 143,6 доллара за тысячу кубометров. В 2018 году у нас идет снижение, мы будем иметь фиксированную цену в 129 долларов, в 2019-м — 127 долларов за тысячу кубометров».

По словам Семашко, сейчас Беларусь и Россия ведут переговоры о дальнейшей методике формирования цены на газ, чтобы к 1 января 2025 года прийти к единому рынку газа. Формирование единого газового рынка предусмотрено документами о создании Евразийского экономического союза, которые были подписаны 29 мая 2014 года, напомнил вице-премьер.

«Я так понимаю, что при едином рынке газа цена для Беларуси должна быть примерно такая же, как в Смоленской или Брянской губерниях Российской Федерации. Сегодня пока у нас идет цена газа на границе с повышающим коэффициентом 2,06», — сообщил Семашко.