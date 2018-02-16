Лукашенко нашел уволенному министру спорта Шамко новую работу

Александр Лукашенко нашел новою работу для освобожденного 15 февраля от должности министра спорта и туризма Александра Шамко.

Как сказано в подписанном указе, «откомандировать генерал-майора внутренней службы Шамко Александра Игоревича из Министерства спорта и туризма в Министерство по чрезвычайным ситуациям».

Какую именно должность будет занимать в МЧС Шамко пока не сообщается.

Напомним, что он был назначен министром спорта и туризма 31 октября 2012 года. До этого он занимал должность заместителя министра по чрезвычайным ситуациям.