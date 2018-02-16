КГБ за взятки задержал директора минского Дворца спорта

В пятницу, 16 февраля, стало известно о задержании директора минского Дворца спорта Сергея Прановича. Его подозревают в получении взяток.

Как сообщили sb.by в Комитете госбезопасности, взятки, которые брал руководитель, достигали 1,2 тыс. долларов.

Как сообщил 15 февраля БелаПАН один из бывших чиновников Минспорта, комментируя увольнение главы спортивного ведомства Александра Шамко, эта отставка могла быть связана именно с задержанием директора.

«Говорят, это произошло 6 февраля. Вроде бы взятка», — отметил собеседник агентства.