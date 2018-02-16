Всмятку. В ДТП на трассе М1 пострадали три человека

В дорожно-транспортном происшествии, которое произошло накануне поздно вечером на трассе М1 «Брест-граница РФ», пострадали три человека.

Как сообщили в Госавтоинспекции Брестской области, примерно 22 часов 30 минут 23-летний житель деревни Тельмы (Брестский район), находясь в состоянии алкогольного опьянения, на «Ауди А4» перед перекрестком врезался в «Тойоту-Ярис».

В результате аварии водитель японского авто и два его пассажира получили травмы различной степени тяжести, с которыми были госпитализированы в центральную городскую больницу.