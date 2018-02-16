Швейцарский лыжник Дарио Колонья стал четырехкратным олимпийским чемпионом

31-летний лыжник из Швейцарии Дарио Колонья стал победителем гонки на 15 км свободным стилем в олимпийском Пхенчхане.

Для швейцарца это уже четвертый олимпийский титул. В Ванкувере-2010 Колонья также выиграл 15-километровую дистанцию свободным стилем, а в Сочи-2014 поднимался на высшю ступень пьедестала дважды — на 15 км классикой и в скиатлоне.

Второе место в сегодняшней гонке занял 24-летний норвежец Симен Хегстад Крюгер. Для него это вторая медаль Пхенчхана. Ранее Крюгер стал олимпийским чемпионом в скиатлоне.

Бронзовая медаль у россиянина Дениса Спицова. Для 21-летнего лыжника это дебютная Олимпиада. В скиатлоне Спицов также выступил успешно, заняв четвертое место и лишь 2,8 секунды уступив третьей позиции.

Лусшим из белорусов в 15-километровой гонке свободным стилем стал Михаил Семенов, занявший 40-е место (+2:41,9), Юрий Астапенко стал 55-м (+3:20,1), Александр Воронов — 73-м (+4:21,6)