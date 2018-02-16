Досрочное голосование: за три дня проголосовало более 18% избирателей

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В Беларуси на выборах депутатов местных советов за три дня досрочного голосования, 13-15 февраля, явка избирателей составила 18,73%.

Досрочное голосование: за три дня проголосовало более 18% избирателей
Глава ЦИК Лидия Ермошина проголосовала досрочно 15 февраля

Напомним, в первый день досрочного голосования в Беларуси свою волю изъявили 4,44% избирателей, во второй — 11,06%.

По данным ЦИК, за три дня в Брестской области проголосовало 16,27% избирателей, в Витебской — 19,67%, Гомельской — 19,49%, Гродненской — 16,81%, Минской — 19,56%, Могилевской — 20%, в Минске — 18,92%.

Ермошина о досрочном голосовании: власть использует все рычаги, чтобы люди пришли на участки

На предыдущих местных выборах, которые состоялись в марте 2014 года, за три дня досрочно проголосовало 16,79%, (в первый день — 3,82%, за два — 9,8%).

Досрочное голосование продолжится до 17 февраля. В самом голосовании могут принять участие более 6,9 млн избирателей.

По законодательству для признания местных выборов действительными порог явки избирателей не установлен. Выборы будут признаны при любом количестве проголосовавших.


Сюжет: Местные выборы-2018

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Тэги: местные выборы-2018 досрочное голосование

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  • Не видел их даже в упор,так зачем за них голосовать?Эт только пустая трата денег,они для народа ничего не делают!