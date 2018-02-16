«Идеальное место для раскованных пар»: в Киеве появится секс-отель для любителей порезвиться

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В скором времени — уже весной — в украинской столице будет состоится открытие необычного отеля.

в Киеве появится секс-отель для любителей порезвиться

Фото pixabay.com

Как отмечается, это будет своеобразный lovespace, где все желающие смогут снять номера для любовных утех.


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Никаких дополнительных услуг отель предоставлять не будет. Здесь можно будет арендовать номер и с лихвой порезвиться.

Все комнатки здесь будут стилизованы, поэтому можно будет выбрать, чего душа пожелает. Ожидается, что в номерах можно будет найти секс-игрушки и прочую специфическую атрибутику.

Вход в заведение будет открыт только для лиц, которым уже исполнился 21 год.

Хозяева обещают, что это место будет идеальным для раскованных пар, ищущих ярких приключений, а также семей, которые хотят разнообразить свою рутинную жизнь.

 


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Тэги: секс-отель секс Украина Город: Киев

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