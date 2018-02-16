В Слониме «Фольксваген» на «зебре» сбил школьника
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В четверг, 15 февраля, на улице Ружанской в Слониме в дорожно-транспортном происшествии пострадал девятилетний ребенок.
Как сообщили в Госавтоинспекции Гродненской области, ДТП произошло примерно в семь часов вечера.
Отмечается, что мальчик переходил проезжую часть по пешеходному переходу и был обозначен световозвращающими элементами. Но, по неизвестным пока причинам, водитель предотвратить наезд не смог.
В результате ДТП ребенок получил переломы, с которыми и был госпитализирован в больницу.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
Обсудим?