В Слониме «Фольксваген» на «зебре» сбил школьника

В четверг, 15 февраля, на улице Ружанской в Слониме в дорожно-транспортном происшествии пострадал девятилетний ребенок.

Как сообщили в Госавтоинспекции Гродненской области, ДТП произошло примерно в семь часов вечера.

Отмечается, что мальчик переходил проезжую часть по пешеходному переходу и был обозначен световозвращающими элементами. Но, по неизвестным пока причинам, водитель предотвратить наезд не смог.

В результате ДТП ребенок получил переломы, с которыми и был госпитализирован в больницу.

По данному факту возбуждено уголовное дело.